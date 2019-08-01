На Украине завершили расследование по делу Ющенко

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завершила расследование по делу третьего президента страны Виктора Ющенко, которого подозревают в присвоении резиденции "Межигорье", и собирается передать материалы в суд после того, как сторона защиты ознакомится с ними, сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ведомства Андрей Радионов.

Ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ведомство просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко. Генпрокуратура обжаловала это решение. Однако Печерский районный суд Киева повторно отказал в аресте имущества Ющенко.

"Объявлено о завершении расследования. На этой неделе, уже во вторник, первый раз адвокаты знакомились с материалами дела", - сказал Радионов агентству УНН.

Он добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времени президентства Ющенко, в частности, речь идет об одном из бывших премьер-министров.

"Далее будем обращаться с обвинительным актом, когда они (адвокаты - ред.) закончат ознакомление. Материалов - томов 50, плюс-минус", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.