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РИА Новости

На Украине завершили расследование по делу Ющенко

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиктор Ющенко
Виктор Ющенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виктор Ющенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завершила расследование по делу третьего президента страны Виктора Ющенко, которого подозревают в присвоении резиденции "Межигорье", и собирается передать материалы в суд после того, как сторона защиты ознакомится с ними, сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ведомства Андрей Радионов.
Ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ведомство просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко. Генпрокуратура обжаловала это решение. Однако Печерский районный суд Киева повторно отказал в аресте имущества Ющенко.
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"Объявлено о завершении расследования. На этой неделе, уже во вторник, первый раз адвокаты знакомились с материалами дела", - сказал Радионов агентству УНН.
Он добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времени президентства Ющенко, в частности, речь идет об одном из бывших премьер-министров.
"Далее будем обращаться с обвинительным актом, когда они (адвокаты - ред.) закончат ознакомление. Материалов - томов 50, плюс-минус", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.
Экс-президент Украины Виктор Ющенко на заседании Верховной рады Украины
6 июня, 14:47
Ющенко назвал обвинения в свой адрес безосновательными
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Генеральная прокуратура РФВиктор ЮщенкоУкраинаВ мире
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