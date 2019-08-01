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РИА Новости

Американский эксперт прокомментировал распад ДРСМД

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг. - РИА Новости. Распад ДРСМД и СНВ-3 необязательно говорит о крахе стратегической стабильности, при проявлении политической воли Россия и США могли бы достичь новых договорённостей в этой сфере без юридических обязательств, считает старший научный сотрудник корпорации RAND Сэмюэл Чарап.
Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
31 июля, 18:37
Как "ответит" НАТО на распад ДРСМД? Мнение политолога Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Североатлантического альянса к распаду ДРСМД. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал это заявление.
"Это (распад ДРСМД и СНВ-3. - ред.) необязательно означает крах стратегической стабильности, если обе стороны смогут вести себя конструктивно, воспринимать озабоченности другой стороны всерьёз и проявить сдержанность в военной сфере без юридических обязательств и договорного режима, тогда можно и без договора поддерживать стратегическую стабильность...Более реалистично в среднесрочной перспективе представить появление новых договоренностей или соглашений в этой сфере чем улучшение общего климата двусторонних отношений", - сказал Чарап в ходе экспертной дискуссии "Конец ДРСМД: грозит ли миру демонтаж системы контроля над вооружениями?" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, главный вопрос состоит в том, хватит ли США и России политической воли заниматься новыми договорённостями.
"Если у нас не будет дипломатического процесса, чтобы урегулировать эти вопросы, со временем не будет препятствий для ситуации, которая была в 80-х гг, когда обе стороны разместят ракеты в Европе. Чтобы избежать такого исхода, обеим сторонам надо идти на какие-то уступки, но на данный момент я не вижу такой политической воли", - добавил эксперт.
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Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3РоссияСШАБезопасностьВ мире
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