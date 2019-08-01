Американский эксперт прокомментировал распад ДРСМД

МОСКВА, 1 авг. - РИА Новости. Распад ДРСМД и СНВ-3 необязательно говорит о крахе стратегической стабильности, при проявлении политической воли Россия и США могли бы достичь новых договорённостей в этой сфере без юридических обязательств, считает старший научный сотрудник корпорации RAND Сэмюэл Чарап.

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.

"Это (распад ДРСМД и СНВ-3. - ред.) необязательно означает крах стратегической стабильности, если обе стороны смогут вести себя конструктивно, воспринимать озабоченности другой стороны всерьёз и проявить сдержанность в военной сфере без юридических обязательств и договорного режима, тогда можно и без договора поддерживать стратегическую стабильность...Более реалистично в среднесрочной перспективе представить появление новых договоренностей или соглашений в этой сфере чем улучшение общего климата двусторонних отношений", - сказал Чарап в ходе экспертной дискуссии "Конец ДРСМД: грозит ли миру демонтаж системы контроля над вооружениями?" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, главный вопрос состоит в том, хватит ли США и России политической воли заниматься новыми договорённостями.