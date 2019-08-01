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РИА Новости

Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание

Вчера, 18:21
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© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
© Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете, также опасность при купании в водоемах представляет состояние опьянения, рассказали в министерстве здравоохранения Подмосковья.
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Он подчеркнул, что помимо заболеваний, большую опасность при купании в водоемах вызывает состояние алкогольного опьянения. По словам Холдина, теряется контроль над поведением, ухудшается ориентация и координация движений.
"Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестаёт ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется. Что также является частой причиной травм и несчастных случаев", - добавил главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Московской области Борис Белозеров.
Эксперты подчеркнули, что и без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс: возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.
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