Ученые рассказали, как похудеть людям с "плохими" генами

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них. Результаты их исследования были представлены в журнале . Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них. Результаты их исследования были представлены в журнале PLoS Genetics.

"Плохие гены – это не приговор, и сила их действия на ваш метаболизм может быть уменьшена, если постоянно заниматься несколькими определенными видами спорта. Наше исследование в очередной раз показало, что пользу спорта и упражнений для здоровья нельзя переоценить", — отмечает Вань-Ю Линь (Wan-Yu Lin) из Национального университета Тайваня в Тайбее.

Ученых давно интересует то, что именно приводит к развитию ожирения – индивидуальные психологические особенности каждого человека и отсутствие самоконтроля, или какие-то генетические факторы, которые нарушают круговорот питательных веществ в организме или работу центров аппетита и насыщения в мозге. У каждой из этих теорий есть свои сторонники, собравшие множество доказательств в пользу их правоты за последние годы.

Проблема заключается в том, что помимо нескольких "генов ожирения", таких как FTO, CADM2 или IRX3, очень сильно влияющих на развитие ожирения, существует около двух миллионов мелких мутаций, статистически связанных с лишним весом. Каждая из них влияет на метаболизм человека достаточно слабо, однако их совокупное действие на обмен веществ может быть очень серьезным.

Все это, как отмечает Линь, усложняет оценку того, какие именно подходы – диета, активный образ жизни или медикаментозное вмешательство – должны эффективнее всего помогать носителям подобных "плохих" вариаций генов.

К примеру, три года назад американские ученые экспериментировали на крысах и пришли к выводу, что подобным людям следует заниматься спортом, а не есть меньше пищи. Позже появились другие серьезные исследования, указывавшее на ровно обратное.

Линь и ее коллеги выяснили, что подобные разночтения были связаны с тем, что далеко не все виды спорта, особенно многие популярные виды физической активности, были одинаково эффективны в деле "сжигания калорий".

Они пришли к такому выводу, изучая перипетии жизни свыше 18 тысяч жителей острова, участвовавших в проекте Taiwan Biobank. В его рамках добровольцы не только регулярно проходили полный медицинский осмотр, но и рассказывали медикам о том, какой образ жизни они ведут, чем питаются и какими хобби они увлекаются.

Анализируя эти данные, ученые разбили участников этого проекта на две группы в зависимости от того, как много "вредных" мутаций они имели. После этого они проанализировали то, как различные виды спорта влияли на их индекс массы тела, обхват талии, долю жира в теле и другие показатели, связанные с ожирением.

В общей сложности, ученые изучили то, как 18 разных видов спорта влияли на здоровье и той, и другой группы тайваньцев. Оказалось, что только шесть из них помогали носителям "плохих" вариаций в генах, и только один вид спорта – бег – благотворно сказывался на всех аспектах ожирения, и еще пять подавляли хотя бы один из них.

В их число попала спортивная ходьба, йога, а также походы в горы и спортивные танцы. В противоположность этому, такие популярные виды физической активности, как велопробеги, плавание, а также бадминтон, настольный теннис и танцевальные видеоигры не помогали людям, предрасположенным к ожирению, сбросить лишний вес и притупить силу действия генов.