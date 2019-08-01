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РИА Новости

Ученые рассказали, как похудеть людям с "плохими" генами

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники забега
Участники забега
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них. Результаты их исследования были представлены в журнале PLoS Genetics.

"Плохие гены – это не приговор, и сила их действия на ваш метаболизм может быть уменьшена, если постоянно заниматься несколькими определенными видами спорта. Наше исследование в очередной раз показало, что пользу спорта и упражнений для здоровья нельзя переоценить", — отмечает Вань-Ю Линь (Wan-Yu Lin) из Национального университета Тайваня в Тайбее.

Ученых давно интересует то, что именно приводит к развитию ожирения – индивидуальные психологические особенности каждого человека и отсутствие самоконтроля, или какие-то генетические факторы, которые нарушают круговорот питательных веществ в организме или работу центров аппетита и насыщения в мозге. У каждой из этих теорий есть свои сторонники, собравшие множество доказательств в пользу их правоты за последние годы.
Проблема заключается в том, что помимо нескольких "генов ожирения", таких как FTO, CADM2 или IRX3, очень сильно влияющих на развитие ожирения, существует около двух миллионов мелких мутаций, статистически связанных с лишним весом. Каждая из них влияет на метаболизм человека достаточно слабо, однако их совокупное действие на обмен веществ может быть очень серьезным.
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17 мая 2016, 13:27
Ученые советуют заниматься спортом, а не сидеть на диете для похуденияЗанятия спортом и активный образ жизни влияют на скорость похудения и эффективность диет больше, чем сам состав диет, особенности метаболизма человека и устройство микрофлоры его кишечника.
Все это, как отмечает Линь, усложняет оценку того, какие именно подходы – диета, активный образ жизни или медикаментозное вмешательство – должны эффективнее всего помогать носителям подобных "плохих" вариаций генов.
К примеру, три года назад американские ученые экспериментировали на крысах и пришли к выводу, что подобным людям следует заниматься спортом, а не есть меньше пищи. Позже появились другие серьезные исследования, указывавшее на ровно обратное.
Линь и ее коллеги выяснили, что подобные разночтения были связаны с тем, что далеко не все виды спорта, особенно многие популярные виды физической активности, были одинаково эффективны в деле "сжигания калорий".
Они пришли к такому выводу, изучая перипетии жизни свыше 18 тысяч жителей острова, участвовавших в проекте Taiwan Biobank. В его рамках добровольцы не только регулярно проходили полный медицинский осмотр, но и рассказывали медикам о том, какой образ жизни они ведут, чем питаются и какими хобби они увлекаются.
Анализируя эти данные, ученые разбили участников этого проекта на две группы в зависимости от того, как много "вредных" мутаций они имели. После этого они проанализировали то, как различные виды спорта влияли на их индекс массы тела, обхват талии, долю жира в теле и другие показатели, связанные с ожирением.
В общей сложности, ученые изучили то, как 18 разных видов спорта влияли на здоровье и той, и другой группы тайваньцев. Оказалось, что только шесть из них помогали носителям "плохих" вариаций в генах, и только один вид спорта – бег – благотворно сказывался на всех аспектах ожирения, и еще пять подавляли хотя бы один из них.
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В их число попала спортивная ходьба, йога, а также походы в горы и спортивные танцы. В противоположность этому, такие популярные виды физической активности, как велопробеги, плавание, а также бадминтон, настольный теннис и танцевальные видеоигры не помогали людям, предрасположенным к ожирению, сбросить лишний вес и притупить силу действия генов.
При этом, как подчеркивают ученые, все типы спорта способствовали сбросу лишней массы, однако остальные виды упражнений действовали на людей с "плохой" генетикой не так эффективно или далеко не всегда. Это, как считают ученые, следует учитывать диетологам и терапевтам, помогающих их пациентам сбросить лишний вес.
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