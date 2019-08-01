S7 временно вернула авиакомпании название "Сибирь" из-за лесных пожаров

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines временно вернула название "Сибирь" из-за лесных пожаров, будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с билетов по сибирским направлениям, сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии.

"S7 Airlines ... временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания "Сибирь" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. Авиакомпания с 1 августа будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного ... авиабилета на рейсы по сибирским направлениям", - говорится в сообщении.

"Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 миллиона деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив", – привели в пресс-службе слова председателя совета директоров S7 Group Владислава Филева.