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РИА Новости

S7 временно вернула авиакомпании название "Сибирь" из-за лесных пожаров

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines временно вернула название "Сибирь" из-за лесных пожаров, будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с билетов по сибирским направлениям, сообщили в пресс-службе компании.
По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии.
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"S7 Airlines ... временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания "Сибирь" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. Авиакомпания с 1 августа будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного ... авиабилета на рейсы по сибирским направлениям", - говорится в сообщении.
"Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 миллиона деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив", – привели в пресс-службе слова председателя совета директоров S7 Group Владислава Филева.
Участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета на посадку деревьев в Сибири. Каждые перечисленные 500 миль позволят посадить одно дерево. Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Специальный счетчик на сайте в режиме реального времени будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуS7 AirlinesРоссияПроисшествия
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