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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявления Запада по незаконной акции в Москве

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения внешнеполитических ведомств по прошедшей в Москве незаконной акции и задержаниях ее участников за различные правонарушения, заявила, что ей странно слышать какие-то упреки от США, Великобритании, Франции, Германии, где полиция часто применяет слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы против демонстрантов.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. По данным МВД, за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Ранее стало известно, что задержаны пятеро человек, принимавших активное участие в организации незаконной акции и массовых беспорядках, следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу.
МИД Франции, Великобритании, кабмин ФРГ и некоторые другие страны и международные институты (например, ПАСЕ) выражали в различной форме свою обеспокоенность в связи с задержаниями на этом незаконном митинге в Москве. На сайте Европейской внешнеполитической службы также появилось сообщение с критикой в адрес РФ. При этом в свое время в ФРГ не звучали заявления с критикой действий полиции, использовавшей слезоточивый газ и водометы против участников многочисленных акций "желтых жилетов" во Франции или антииммигрантских маршей в Германии. Не критиковал действия французской полиции и сам Париж, не было заявлений по этому поводу и на сайте Европейской внешнеполитической службы. Британский МИД также не публиковал никакой критики по разгону "желтых жилетов".
"О какой-либо пропорциональности действий говорить не приходится, когда смотришь на разгон демонстраций в Париже, Франкфурте, Фергюссоне и, кстати, Лондоне. Нашлись учителя!" - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявления по линии внешнеполитических ведомств различных стран.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
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Обращаясь к международным партнерам, представитель российского МИД коротко напомнила содержание международного пакта о гражданских и политических правах, сделав акцент на обязанностях, которые налагает пользование правами на свободу выражения мнения и свободу собраний, а также ограничения, предусмотренные российскими и международными документами.
Во Франции правоохранительные органы часто применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы в отношении демонстрантов, нарушающих общественный порядок на массовых акциях. В разгар протестов "желтых жилетов" в декабре прошлого года число задержанных по всей Франции составило около 1,4 тысячи человек. Полиция ФРГ тоже применяет для борьбы с незаконными уличными акциями водометы и слезоточивый газ. Так, в ходе саммита G20 в Гамбурге летом 2017 года группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В результате незаконных акций были задержаны более 200 человек. В 2010 году в Лондоне проходили массовые митинги студентов против повышения платы за образование, сопровождавшиеся столкновениями протестующих с полицией. В ходе протестов полиция применяла так называемую тактику "kettling" (от английского kettle - "чайник"), зажимая протестующих в плотное кольцо и удерживая их на ограниченной территории в течение нескольких часов.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
14310008
Обсудить 14
Мария ЗахароваМИД РФВеликобританияФранцияГерманияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот зачем всё так топорно перевирать, Во Франции, Геирмании и т.д.. полиция силу применяет только тогда, когда манифестанты начинают бить витрины, поджигать автомобили, кидаться "молотовами" и т.п. Вот как после этого верить тому, что она говорит!?
1 августа, 18:19
bbrandvorotnik
1000112
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