Захарова прокомментировала заявления Запада по незаконной акции в Москве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения внешнеполитических ведомств по прошедшей в Москве незаконной акции и задержаниях ее участников за различные правонарушения, заявила, что ей странно слышать какие-то упреки от США, Великобритании, Франции, Германии, где полиция часто применяет слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы против демонстрантов.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. По данным МВД, за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Ранее стало известно, что задержаны пятеро человек, принимавших активное участие в организации незаконной акции и массовых беспорядках, следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу.

МИД Франции, Великобритании, кабмин ФРГ и некоторые другие страны и международные институты (например, ПАСЕ) выражали в различной форме свою обеспокоенность в связи с задержаниями на этом незаконном митинге в Москве. На сайте Европейской внешнеполитической службы также появилось сообщение с критикой в адрес РФ. При этом в свое время в ФРГ не звучали заявления с критикой действий полиции, использовавшей слезоточивый газ и водометы против участников многочисленных акций "желтых жилетов" во Франции или антииммигрантских маршей в Германии. Не критиковал действия французской полиции и сам Париж, не было заявлений по этому поводу и на сайте Европейской внешнеполитической службы. Британский МИД также не публиковал никакой критики по разгону "желтых жилетов".

"О какой-либо пропорциональности действий говорить не приходится, когда смотришь на разгон демонстраций в Париже, Франкфурте, Фергюссоне и, кстати, Лондоне. Нашлись учителя!" - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявления по линии внешнеполитических ведомств различных стран.

Обращаясь к международным партнерам, представитель российского МИД коротко напомнила содержание международного пакта о гражданских и политических правах, сделав акцент на обязанностях, которые налагает пользование правами на свободу выражения мнения и свободу собраний, а также ограничения, предусмотренные российскими и международными документами.