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РИА Новости

Nord Stream 2 AG уложила 71% протяженности труб "Северного потока — 2"

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, проектная компания по строительству "Северного потока-2", уложила уже 1739 километров труб газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности по двум ниткам, говорится в сообщении "Газпрома".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 километра газопровода - около 71% от его общей протяженности", - сообщает компания.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".
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