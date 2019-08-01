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РИА Новости

МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа

Вчера, 18:11
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Здание МИД РФ
Вчера, 16:22
В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа
"Введение санкций против министра иностранных дел не окажет никакого влияния на усилия и комплексные шаги МИД и самого министра в доказании правоты иранской нации, защите национальных интересов, борьбе с экономическим терроризмом правительства США", - говорится в заявлении ведомства.
Санкции против Зарифа говорят о слабости США перед лицом иранской дипломатии, их беспомощности, отметили в министерстве иностранных дел Ирана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
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МИД ИранаИранСШАВ мире
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