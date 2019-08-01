Посол России назвал переговоры Минска и Москвы о цене на газ техническими

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.

"Переговоры (по цене на газ в 2020 году - ред.) идут. ... Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в рамках уже заключенного соглашения. Цена есть следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров", - сказал посол журналистам в четверг. Мезенцев напомнил, что между странами есть двустороннее соглашение, которое будет действовать еще в следующем году, к нему "как приложение определен алгоритм формирования цены на газ".

Он подчеркнул, что "сегодня цена (на российский газ для Белоруссии - ред.) - самая льготная (из тех - ред.), которую установил российский партнер для потребителей Беларуси по сравнению со всеми другими партнерами, с которыми взаимодействует Россия в этой области - 127 долларов за тысячу кубометров". "Ни с каким другим государством у России такой предельно низкой цены на газ нет, это - абсолютный рекорд по комфортности цены", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что идущие переговоры "абсолютно технические: соглашение есть и формула есть". "Российская сторона подтвердила добрую волю в проявлении большего внимания к этому вопросу, чем он того стоит. ... Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение", - сказал Мезенцев.