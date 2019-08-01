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РИА Новости

Посол России назвал переговоры Минска и Москвы о цене на газ техническими

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.
"Переговоры (по цене на газ в 2020 году - ред.) идут. ... Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в рамках уже заключенного соглашения. Цена есть следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров", - сказал посол журналистам в четверг. Мезенцев напомнил, что между странами есть двустороннее соглашение, которое будет действовать еще в следующем году, к нему "как приложение определен алгоритм формирования цены на газ".
Он подчеркнул, что "сегодня цена (на российский газ для Белоруссии - ред.) - самая льготная (из тех - ред.), которую установил российский партнер для потребителей Беларуси по сравнению со всеми другими партнерами, с которыми взаимодействует Россия в этой области - 127 долларов за тысячу кубометров". "Ни с каким другим государством у России такой предельно низкой цены на газ нет, это - абсолютный рекорд по комфортности цены", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что идущие переговоры "абсолютно технические: соглашение есть и формула есть". "Российская сторона подтвердила добрую волю в проявлении большего внимания к этому вопросу, чем он того стоит. ... Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение", - сказал Мезенцев.
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В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Минск рассчитывал договориться с Москвой о цене на "переходный период" - c 2020 года до 2025 года, когда предполагается сформировать общий рынок газа в ЕАЭС. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
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Дмитрий МезенцевБелоруссияРоссияВ мире
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