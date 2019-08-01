Момоа выступил против установки телескопа на священной горе гавайцев

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа выступил против установки 30-метрового телескопа на горе Мауна-Кеа на Гавайях, . Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа выступил против установки 30-метрового телескопа на горе Мауна-Кеа на Гавайях, сообщает издание Hawaii News Now.

"Для меня большая честь быть здесь вместе с детьми, с моей семьей. Мы добились того, что телескоп не установят", - сказал Джейсон Момоа, приехавший на свою родину, чтобы поддержать сотни несогласных.

В честь звезды гавайцы устроили торжественный прием с народными песнями и хулой (гавайский танец, - Прим.ред.).

Протестующие 17 дней находились у подножия Мауна-Кеа и перекрывали единственную дорогу к вершине, по которой можно перевезти строительную технику. Гавайцы уверены, что телескоп стоимостью 1,4 миллиарда долларов осквернит гору, которую они считают священной.