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РИА Новости
Культура

Момоа выступил против установки телескопа на священной горе гавайцев

Вчера, 18:18
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктер Джейсон Момоа
Актер Джейсон Момоа
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа выступил против установки 30-метрового телескопа на горе Мауна-Кеа на Гавайях, сообщает издание Hawaii News Now.
"Для меня большая честь быть здесь вместе с детьми, с моей семьей. Мы добились того, что телескоп не установят", - сказал Джейсон Момоа, приехавший на свою родину, чтобы поддержать сотни несогласных.
В честь звезды гавайцы устроили торжественный прием с народными песнями и хулой (гавайский танец, - Прим.ред.).
Протестующие 17 дней находились у подножия Мауна-Кеа и перекрывали единственную дорогу к вершине, по которой можно перевезти строительную технику. Гавайцы уверены, что телескоп стоимостью 1,4 миллиарда долларов осквернит гору, которую они считают священной.
Есть и те, кто полагает, что его установка дала бы новые рабочие места и способствовала развитию науки.
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КультураДжейсон МомоаСтиль жизниНовости культурыГавайи
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