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РИА Новости

Минздрав принимает меры для устранения дефицита лекарства для людей с ВИЧ

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевЛаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус. Архивное фото
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минздрав России принимает меры для устранения дефицита лекарства "Ламивудин" для людей с ВИЧ-инфекцией, проведена работа с субъектами, препарат перераспределили между регионами, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что движение "Пациентский контроль" (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) направило обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в связи с тем, что в 2019 году в рамках централизованных закупок Минздрава трижды не состоялись торги на препарат "Ламивудин".
"Минздравом России принимаются меры для стабилизации ситуации по вопросу дефицита "Ламивудина", проведена работа с субъектами Российской Федерации с максимальным и минимальным или нулевым остатком "Ламивудина" 150 мг и 300 мг и осуществлено перераспределение указанных препаратов из Самарской области в город Москва, из Тверской области в город Москва, из Ненецкого автономного округа в Алтайский край, из Забайкальского края в Республику Тыва, из Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменскую область", - говорится в сообщении.
Благодаря перераспределению ряд субъектов, где был дефицит в лекарстве, обеспечены препаратами на ближайшие 1-2 месяца, уточнили в пресс-службе.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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