Минздрав принимает меры для устранения дефицита лекарства для людей с ВИЧ

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минздрав России принимает меры для устранения дефицита лекарства "Ламивудин" для людей с ВИЧ-инфекцией, проведена работа с субъектами, препарат перераспределили между регионами, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что движение "Пациентский контроль" (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) направило обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в связи с тем, что в 2019 году в рамках централизованных закупок Минздрава трижды не состоялись торги на препарат "Ламивудин".

"Минздравом России принимаются меры для стабилизации ситуации по вопросу дефицита "Ламивудина", проведена работа с субъектами Российской Федерации с максимальным и минимальным или нулевым остатком "Ламивудина" 150 мг и 300 мг и осуществлено перераспределение указанных препаратов из Самарской области в город Москва, из Тверской области в город Москва, из Ненецкого автономного округа в Алтайский край, из Забайкальского края в Республику Тыва, из Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменскую область", - говорится в сообщении.

Благодаря перераспределению ряд субъектов, где был дефицит в лекарстве, обеспечены препаратами на ближайшие 1-2 месяца, уточнили в пресс-службе.