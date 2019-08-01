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РИА Новости

Салют в честь 75-ой годовщины освобождения Каунаса. Прямая трансляция

Вчера, 21:58
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В Каунасе проходит салют в честь 75-ой годовщины освобождения города от гитлеровских оккупантов.
Второй по величине литовский город войска Красной Армии освободили летом 1944 года, что имело важное стратегическое значение с точки зрения дальнейшего хода Великой Отечественной войны.
Каунас к лету 1944 года являлся мощным укрепленным районом вермахта, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, город был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявших немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшала и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".
Каунасская наступательная операция, проводившаяся войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов в период с 28 июля по 28 августа 1944 года, была составной частью стратегической наступательной операции "Багратион".
По приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в день освобождения города 1 августа 1944 года в Москве запустили салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
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