Салют в честь 75-ой годовщины освобождения Каунаса. Прямая трансляция

В Каунасе проходит салют в честь 75-ой годовщины освобождения города от гитлеровских оккупантов.

Второй по величине литовский город войска Красной Армии освободили летом 1944 года, что имело важное стратегическое значение с точки зрения дальнейшего хода Великой Отечественной войны.

Каунас к лету 1944 года являлся мощным укрепленным районом вермахта, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, город был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявших немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшала и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".

Каунасская наступательная операция, проводившаяся войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов в период с 28 июля по 28 августа 1944 года, была составной частью стратегической наступательной операции "Багратион".