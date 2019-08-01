Вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском в пятницу

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 приступят к тушению лесных пожаров в Красноярском крае в пятницу, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

"Исходя из того, что погодные условия сегодня не позволили пройти армейской авиации вертолётами Ми-8, мы заканчиваем ее сосредоточение сегодня", - сказал Булгаков журналистам.

"И завтра не позднее 11-12 часов дня местного времени (7.00-8.00 мск) вертолетная группировка вступает в работу по тушению пожаров", - добавил он.

По словам замминистра обороны, в пятницу планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов для тушения пожаров.