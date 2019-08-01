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РИА Новости

Вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском в пятницу

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 приступят к тушению лесных пожаров в Красноярском крае в пятницу, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
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Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
"Исходя из того, что погодные условия сегодня не позволили пройти армейской авиации вертолётами Ми-8, мы заканчиваем ее сосредоточение сегодня", - сказал Булгаков журналистам.
"И завтра не позднее 11-12 часов дня местного времени (7.00-8.00 мск) вертолетная группировка вступает в работу по тушению пожаров", - добавил он.
По словам замминистра обороны, в пятницу планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов для тушения пожаров.
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