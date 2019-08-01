Авиация МЧС и Минобороны потушила 23 тысячи гектаров лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Авиация Минобороны и МЧС в четверг потушила в Красноярском крае пожары площадью 23 тысячи гектаров, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
"Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу, и совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров", - сказал Булгаков журналистам.
По его словам, в пятницу в 5.00 по местному времени (1.00 мск) начнутся очередные вылеты самолётов Ил-76. "С таким расчетом, что завтра за день мы должны сделать 20 самолето-вылетов по тушению пожаров", - отметил замминистра обороны.
По состоянию на 1 августа, на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии.