Авиация МЧС и Минобороны потушила 23 тысячи гектаров лесных пожаров

Сотрудники МЧС, прибывшие в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Авиация Минобороны и МЧС в четверг потушила в Красноярском крае пожары площадью 23 тысячи гектаров, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

"Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу, и совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров", - сказал Булгаков журналистам.

По его словам, в пятницу в 5.00 по местному времени (1.00 мск) начнутся очередные вылеты самолётов Ил-76. "С таким расчетом, что завтра за день мы должны сделать 20 самолето-вылетов по тушению пожаров", - отметил замминистра обороны.