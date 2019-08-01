Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T17:58Z
https://ria.ru/20190801/1557087632.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155708/11/1557081125_0:10:1920:1090_1036x0_80_0_0_0a08dfec5848b66e451ae8f5994771d3.jpg
РИА Новости

Авиация МЧС и Минобороны потушила 23 тысячи гектаров лесных пожаров

Вчера, 17:58
284
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС, прибывшие в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
Сотрудники МЧС, прибывшие в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Авиация Минобороны и МЧС в четверг потушила в Красноярском крае пожары площадью 23 тысячи гектаров, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Вчера, 10:26
Красноярский губернатор уверен, что ситуацию с пожарами быстро переломят
Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
"Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу, и совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров", - сказал Булгаков журналистам.
По его словам, в пятницу в 5.00 по местному времени (1.00 мск) начнутся очередные вылеты самолётов Ил-76. "С таким расчетом, что завтра за день мы должны сделать 20 самолето-вылетов по тушению пожаров", - отметил замминистра обороны.
По состоянию на 1 августа, на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектар. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии.
Дмитрий Медведев, губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи в аэропорту Красноярска. 31 июля 2019
31 июля, 19:10
Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами
1300000
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСИл-76Ми-8Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском в пятницу
РИА
Новости
Автомобиль и палатка
МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов для палаток
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Строительство газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG уложила 71% протяженности труб "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров
Монумент Казак Ели на площади Независимости в Нур-Султане
Россия, Турция и Иран проводят трехсторонную встречу по Сирии в Нур-Султане
Журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос Марии Захаровой
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Член СПЧ планирует посетить арестованного за незаконную акцию Яшина
Лесной пожар. Архивное фото
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1,1 миллиона гектаров
Самолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
S7 временно вернула авиакомпании название "Сибирь" из-за лесных пожаров
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Запада по незаконной акции в Москве
Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"
Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния