Госбюро расследований допросило Кличко по делу о махинациях с землей

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Госбюро расследований Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о земельных махинациях, сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет, как мыльный пузырь.
"Виталий Кличко был допрошен ГБР 31 июля", - цитирует Иванову агентство "Укринформ".
Иванова добавила, что мэр Киева был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
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