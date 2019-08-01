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РИА Новости

Госбюро расследований допросило Кличко по делу о махинациях с землей

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Госбюро расследований Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о земельных махинациях, сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет, как мыльный пузырь.
"Виталий Кличко был допрошен ГБР 31 июля", - цитирует Иванову агентство "Укринформ".
Иванова добавила, что мэр Киева был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
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