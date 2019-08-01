Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала американский законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" новым витком русофобии.

Дипломат отметила, что газопровод строится вопреки угрозам, а инициаторы ограничительных мер выставляют себя на посмешище, поскольку публично не позволяют другим странам участвовать в проекте.

"Это показатель собственного бессилия", — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что Вашингтон уже много лет вводит различные антироссийские санкции, но они ни к чему не привели.

"Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает", — заключила она.

Накануне комитет сената США по международным делам одобрил законопроект об ограничительных мерах против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В частности, авторы документа предложили запретить въезд в страну лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции. Под санкции могут попасть компании из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Санкции вступят в силу, если законопроект поддержат обе палаты конгресса, а затем его подпишет президент.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

США активно выступают против проекта, так как планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Кроме того, против строительства возражают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Литва, Латвия и Польша, которые считают проект политическим. При этом в Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер.