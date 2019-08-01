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РИА Новости

Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США

Вчера, 17:45
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© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтДоставка труб для "Северного потока - 2" в Коверхар
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала американский законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" новым витком русофобии.
Дипломат отметила, что газопровод строится вопреки угрозам, а инициаторы ограничительных мер выставляют себя на посмешище, поскольку публично не позволяют другим странам участвовать в проекте.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
31 июля, 19:50
"Приятное с полезным". В США поддержали санкции против "Северного потока-2"Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока-2". Это решение в эфире радио Sputnik прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"Это показатель собственного бессилия", — сказала она на брифинге.
Захарова напомнила, что Вашингтон уже много лет вводит различные антироссийские санкции, но они ни к чему не привели.

"Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает", — заключила она.

Накануне комитет сената США по международным делам одобрил законопроект об ограничительных мерах против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В частности, авторы документа предложили запретить въезд в страну лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции. Под санкции могут попасть компании из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
31 июля, 20:40
В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"
Санкции вступят в силу, если законопроект поддержат обе палаты конгресса, а затем его подпишет президент.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
США активно выступают против проекта, так как планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Кроме того, против строительства возражают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Литва, Латвия и Польша, которые считают проект политическим. При этом в Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер.
В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежности поставок топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Почему США не имеет право перестать с кем то дружить , если этот кто-то дружит с их врагом , против них. При чем здесь Русофобия ? Олигархи которые будут зарабатывать на этом Северном потоке, к Русским не имеют никакого отношения.
1 августа, 18:10
Alex Markov
25212175
Дожили, Захарова (???) о СП рассуждает и законопроектах США. А завтра что, Бузова министром обороны станет?
1 августа, 18:22
Александр С
15501278
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