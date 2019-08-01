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РИА Новости

Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона

Вчера, 17:40
21457
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Сначала он попросил "прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией и США". Захарова попросила его собраться и сформулировать вопрос полностью. Однако журналист не смог сделать этого и после ряда уточняющих реплик: "Студентам не дали визы…может, преподавателям".
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"А, может, вы не из Рейтерс? Из Рейтерс? Это дауншифтинг", — сказала Захарова и обратилась к залу с просьбой помочь задать вопрос.
Однако журналист поступил иначе, подошел к ней и передал телефон.
"Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?" — спросила представитель ведомства.
После этого она рассказала анекдот про студента, который в начале учебы приходил на экзамены подготовленный, но с каждым годом был готов все хуже, а на последнем курсе и вовсе открыл учебник перед преподавателем и попросил его прочитать ответ.
Однако на этом казусы не закончились — пока Захарова рассказывала анекдот — телефон заблокировался.
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"А теперь я хочу знать ваш пин-код", — обратилась она к журналисту, из-за чего ему пришлось вновь подойти к трибуне.
После того, как стало ясно, что вопрос касался сообщения в СМИ США о том, что Россия не выдает преподавателям американской московской школы визы, Захарова прокомментировала ситуацию.
Однако свой телефон представитель СМИ получил только после окончания брифинга.
6937663830
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Думаю, что перед брифингом у американских журналистов нужно собирать телефоны, чтобы время не терять...
1 августа, 20:12
Alex Grosh
1960001
только анекдот рассказала? ( И даже не сплясала? (
1 августа, 20:15
ЛСЛев Славин
4200014
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