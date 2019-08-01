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РИА Новости

МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов для палаток

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАвтомобиль и палатка
Автомобиль и палатка
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Автомобиль и палатка. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МЧС РФ планирует разработать требования к пожарной безопасности материалов, используемых при устройстве туристических палаток, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Прорабатывается вопрос о необходимости установления требования к показателям пожарной опасности материалов, используемых при устройстве туристических палаток, в целях подтверждения их соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации", - сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что на территории России в летний период 2019 года планировалась работа 1390 лагерей палаточного типа.
"Сотрудники надзорных подразделений продолжат профилактические рейды. В ходе проверок запланированы тренировки с персоналом", - добавил представитель ведомства.
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