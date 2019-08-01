МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов для палаток

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МЧС РФ планирует разработать требования к пожарной безопасности материалов, используемых при устройстве туристических палаток, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Прорабатывается вопрос о необходимости установления требования к показателям пожарной опасности материалов, используемых при устройстве туристических палаток, в целях подтверждения их соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на территории России в летний период 2019 года планировалась работа 1390 лагерей палаточного типа.