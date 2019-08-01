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РИА Новости

Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Никто в России не оспаривает право белорусской стороны на получение компенсации из-за попадания загрязненной хлоридами нефти в магистральный нефтепровод "Дружба" - убытки будут компенсированы после окончательного подсчета, а дополнительная поставка на НПЗ "Нафтан" 98 тысяч тонн нефти произойдет уже в считанные недели, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Российский вице-премьер (Дмитрий Козак на встрече с белорусским коллегой - ред.) подчеркнул, что по итогам завершения работ по подсчету убытков убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать ее как-то по-другому", - сказал Мезенцев в четверг журналистам.
Более того, подчеркнул он, "российской стороной практически полностью удовлетворен запрос от белорусской стороны на дополнительную поставку нефти, прежде всего на северный завод ("Нафтан" - ред.)". Посол уточнил, что речь идет о дополнительной поставке трубопроводным транспортом 98 тысяч тонн нефти, которые будут поставлены " буквально в считанные недели".
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31 июля, 16:23
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Дмитрий МезенцевДмитрий КозакБелоруссияРоссияВ мире
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