Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Никто в России не оспаривает право белорусской стороны на получение компенсации из-за попадания загрязненной хлоридами нефти в магистральный нефтепровод "Дружба" - убытки будут компенсированы после окончательного подсчета, а дополнительная поставка на НПЗ "Нафтан" 98 тысяч тонн нефти произойдет уже в считанные недели, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Российский вице-премьер (Дмитрий Козак на встрече с белорусским коллегой - ред.) подчеркнул, что по итогам завершения работ по подсчету убытков убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать ее как-то по-другому", - сказал Мезенцев в четверг журналистам.