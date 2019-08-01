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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кучерена напомнил об ответственности за нарушения в ходе акций

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Кучерена
Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анатолий Кучерена. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена призвал граждан, которые планируют принять участие в акции третьего августа в Москве, проверить, согласована ли она с властями, и не забывать об ответственности за нарушение законодательства.
"Как юрист, должен сказать, что к этим вопросам (участие в массовых акциях) надо относиться предельно аккуратно. Потому что когда мы говорим о массовых беспорядках, то правоохранительные органы проводят проверку всех фактов… и не дай бог, чтобы кто-то попал под уголовную ответственность, так как тут речь может идти и о 30-й статье УК (приготовление или покушение на преступление), 212-й статья (массовые беспорядки)", - сказал он РИА Новости.
Кроме того, уголовно наказуемо склонение и вербовка граждан к участию в массовых беспорядках.
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По его словам, для того, чтобы избежать случаев, когда человек может оказаться в трудной жизненной ситуации, каждый гражданин, участвующий в каких-то массовых мероприятиях, должен понимать, не нарушает ли акция общественный порядок, есть ли разрешение на ее проведение и прочее.
Кучерена добавил, что Общественный совет при МВД всегда осуществляет контроль за проведением подобных мероприятий.
"Конечно, наши представители третьего числа тоже будут на местах, мы будем осуществлять контроль за проведением мероприятия, следить, не нарушается ли общественный порядок, как правоохранительные органы работают. Это наша задача", - отметил он.
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Статья 212 УК "Массовые беспорядки" подразумевает ответственность за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.
Подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них наказываются лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Данная статья также регулирует такие отношения, которые призваны не допустить перерастание санкционированных или несанкционированных публичных мероприятий в массовые беспорядки.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. По данным МВД, за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Ранее стало известно, что задержаны пятеро человек, принимавших активное участие в организации незаконной акции и массовых беспорядках, следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу.
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Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.
Позже, по словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, члена партии "Яблоко" Елены Русаковой, группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа. Ранее она же рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.
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Выборы в МосгордумуАнатолий КучеренаМосковская городская думаМоскваОбщество
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