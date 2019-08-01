В Йемене 49 человек погибли при обстреле парада и взрыве автомобиля

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле военного парада и взрыва автомобиля во временной столице правительства Йемена Адене увеличилось до 49, еще 48 пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Мохаммеда Рабида.
Ранее сообщалось о 40 погибших и десятках раненых.
"Сорок девять человек были убиты и 48 ранены", - заявил Рабид.
МВД Йемена в заявлении на официальном сайте уточняет, что в результате взрыва рядом с полицейским участком погибли 13 полицейских.
Ранее источник в органах безопасности телеканала Al-Arabiya сообщил, что ракетный удар был нанесен по месту, где проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. При взрыве, отмечает СМИ, погиб "командующий силами поддержки бригадный генерал Мунир Яфии".
По данным Al-Arabiya, параллельно с ракетным обстрелом военного парада в Адене возле полицейского участка был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль.
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