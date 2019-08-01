В Йемене 49 человек погибли при обстреле парада и взрыве автомобиля

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле военного парада и взрыва автомобиля во временной столице правительства Йемена Адене увеличилось до 49, еще 48 пострадали, передает агентство Число погибших при обстреле военного парада и взрыва автомобиля во временной столице правительства Йемена Адене увеличилось до 49, еще 48 пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Мохаммеда Рабида.

Ранее сообщалось о 40 погибших и десятках раненых.

"Сорок девять человек были убиты и 48 ранены", - заявил Рабид.

МВД Йемена в заявлении на официальном сайте уточняет, что в результате взрыва рядом с полицейским участком погибли 13 полицейских.

Ранее источник в органах безопасности телеканала Al-Arabiya сообщил, что ракетный удар был нанесен по месту, где проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. При взрыве, отмечает СМИ, погиб "командующий силами поддержки бригадный генерал Мунир Яфии".