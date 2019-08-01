Названа дата первого этапа жеребьевки эфирного времени для кандидатов в МГД

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый этап жеребьёвки распределения эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт в пятницу, 2 августа, эфирное время им увеличено, сказал на заседании в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Рует.

Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах в соответствии с законом начинается с 12 августа. Эфирное время должно быть предоставлено в равном объёме всем зарегистрированным кандидатам.

"Жеребьёвку я предлагаю провести в два этапа. Завтра в 10 утра здесь в Зале заседаний провести первый этап, в соответствии с которым будет определено, какие избирательные округа в какой день и какое время выходят в эфир на теле- радиоканалах. Затем уже на основе нашей жеребьёвки окружные избирательные комиссии в своих округах определят очерёдность выхода в эфир агитационных роликов кандидатов, которые зарегистрированы по соответствующему избирательному округу", - сказал Реут.

Также он добавил, что редакции основных для Москвы теле- радиоканалов предлагают каждому кандидату предоставить три раза возможность разместить свои предвыборные агитационные материалы по 1 минуте. Соответственно, по его словам, общий объём эфирного времени, который будет предоставлен кандидатам, составит почти 700 минут вместо 600, которые устанавливает закон.

" Все этапы жеребьёвки должны быть проведены не позднее 5 августа", - добавил Реут.