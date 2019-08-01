Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости/Прайм. Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,71 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. На втором месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - его богатство выросло на 3,29 миллиарда долларов и достигло 22,9 миллиарда. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиарда долларов (рост на 3,27 миллиарда).

На четвертом и пятом местах находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, их состояние составляет 19,6 миллиарда (рост на 2,11 миллиарда долларов) и 18,6 миллиарда (рост на 2,53 миллиарда долларов) соответственно.

На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его богатство выросло на 3,81 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 17 миллиардов долларов (рост на 2,79 миллиарда).