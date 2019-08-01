Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T17:32Z
https://ria.ru/20190801/1557086646.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_0:184:3500:2153_1036x0_80_0_0_c5386a8b76aab8e2c996ff7758b8f827.jpg
РИА Новости

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

Вчера, 17:32
4016
© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости/Прайм. Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.
Петр Порошенко
20 мая, 22:29
Блумберг: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 5,71 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. На втором месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - его богатство выросло на 3,29 миллиарда долларов и достигло 22,9 миллиарда. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиарда долларов (рост на 3,27 миллиарда).
На четвертом и пятом местах находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, их состояние составляет 19,6 миллиарда (рост на 2,11 миллиарда долларов) и 18,6 миллиарда (рост на 2,53 миллиарда долларов) соответственно.
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
20 июля, 08:00
Американский миллиардер предсказал девальвацию доллара
На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его богатство выросло на 3,81 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 17 миллиардов долларов (рост на 2,79 миллиарда).
Роман Абрамович (Evraz) занимает восьмое место в списке, его состояние выросло на 1,43 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда, следом идет основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 1,03 миллиарда долларов - до 14,1 миллиарда). Замыкает десятку акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,6 миллиарда долларов (увеличение на 1,03 миллиарда долларов с начала года).
123128647
Обсудить 21
Геннадий ТимченкоАлишер УсмановРоман АбрамовичЭкономика
Популярные комментарии
Так вот откуда средняя зарплата по стране 45 т руб
1 августа, 19:18
aarrem1979
4760002
Народ жить стал ещё хуже, это были деньги народа .
1 августа, 17:43
Сосед Соседов
3940204
Рекомендуем
Новая Lada Granta
"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada
РИА
Новости
Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании на территорию России
Самолет Boeing авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
S7 временно вернула авиакомпании название "Сибирь" из-за лесных пожаров
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
Лента
новостей
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая предостерег США от попыток сдерживания развития страны
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп назвал разговор с Путиным хорошим
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Президент Индонезии планирует обсудить с Путиным торговые отношения
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния