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РИА Новости

Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов

Вчера, 17:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
"Первого августа на территории Санкт-Петербургского государственного университета по адресу Петергоф, Университетский проспект, дом 26 при ежедневном обходе территории были обнаружены бесхозные предметы неизвестного происхождения. Произведена эвакуация людей из здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и полиции.
В Петергофе на Университетском проспекте, дом 26 находится Институт химии СПбГУ.
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МЧССанкт-Петербургский государственный университетПетергофСанкт-ПетербургПроисшествия
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