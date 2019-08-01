Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.

"Первого августа на территории Санкт-Петербургского государственного университета по адресу Петергоф, Университетский проспект, дом 26 при ежедневном обходе территории были обнаружены бесхозные предметы неизвестного происхождения. Произведена эвакуация людей из здания", - говорится в сообщении.