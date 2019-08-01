В ООН скоро объявят состав комиссии по расследованию разрушений в Сирии

ООН, 1 авг – РИА Новости. Состав комиссии ООН по расследованию фактов разрушений объектов на северо-западе Сирии формируется, о нем объявят в ближайшее время, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Процесс формирования комиссии продолжается, состав будет объявлен в ближайшее время", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, кто войдет в комиссию.

Ранее Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш создал внутреннюю комиссию ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".

Комиссия проверит факты инцидентов, а затем доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.

Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.