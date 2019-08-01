Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T17:26Z
https://ria.ru/20190801/1557086341.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1036x0_80_0_0_1628a80d9c5686ec4e02ed149b60a0e6.jpg
РИА Новости

В ООН скоро объявят состав комиссии по расследованию разрушений в Сирии

Вчера, 17:26
301
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 1 авг – РИА Новости. Состав комиссии ООН по расследованию фактов разрушений объектов на северо-западе Сирии формируется, о нем объявят в ближайшее время, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Процесс формирования комиссии продолжается, состав будет объявлен в ближайшее время", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, кто войдет в комиссию.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Вчера, 13:16
Источник: спецпосланник ООН по Сирии поедет в Дамаск на следующей неделе
Ранее Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш создал внутреннюю комиссию ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Комиссия проверит факты инцидентов, а затем доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.
Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.
После заседания представители Франции, США, Великобритании, Перу, Польши, Бельгии, Доминиканы, Германии, Индонезии и Кувейта встретились с генеральным секретарем, чтобы выяснить, есть ли средства, с помощью которых сама ООН могла бы начать расследование ударов по больницам в Сирии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Вчера, 00:52
Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
200002
Обсудить 0
Война в СирииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСирияООНВ мире
Рекомендуем
Нанесение ударов по объектам террористов в Идлибе
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
РИА
Новости
Израиль нанес ракетный удар по сирийской Кунейтре, сообщили СМИ
Флаг у Штаб-квартиры ООН
В ООН создали комиссию по расследованию разрушений инфраструктуры в Сирии
Монумент Казак Ели на площади Независимости в Нур-Султане
Россия, Турция и Иран проводят трехсторонную встречу по Сирии в Нур-Султане
Лента
новостей
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
В МИД рассказали о гуманитарной ситуации в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль"
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
В России прокомментировали создание комиссии ООН по разрушениям в Сирии
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Митинг в Хартуме
СМИ: военсовет Судана обвинил профсоюзы в гибели демонстрантов в Эль-Абьяде
Здание МИД РФ
В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа
Владимир Евсеев
Военный эксперт предупредил об уловке США, угрожающей России
Опрос показал отношение немцев к размещению американских ракет в Германии
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
В МИД раскритиковали создание в ООН комиссии по "инцидентам" в Сирии
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"
Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния