Застрявших в Тулуне из-за закрытия трассы обеспечили питьевой водой

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, выполняющие задачи по ликвидации последствий паводка в иркутском Тулуне, обеспечили питьевой водой автомобилистов, которые третьи сутки живут в машинах из-за закрытия федеральной трассы "Сибирь", сообщает пресс-служба ЦВО.

"Около трех тонн питьевой воды раздали военные людям, которые проживают в собственных автомобилях при въезде на закрытую федеральную трассу "Сибирь", которая оказалась в зоне потопления из-за повышения уровня воды в реке Ия. Кроме того, военнослужащими военной полиции Центрального военного округа проводится оповещение о месте нахождения медицинского пункта для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с повышением уровня воды на реке Ия в Тулуне с 00.30 мск 30 июля перекрыта трасса Р-255 "Сибирь" для всех видов транспорта с 1491 по 1494 километра в обоих направлениях.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.