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РИА Новости

Застрявших в Тулуне из-за закрытия трассы обеспечили питьевой водой

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, выполняющие задачи по ликвидации последствий паводка в иркутском Тулуне, обеспечили питьевой водой автомобилистов, которые третьи сутки живут в машинах из-за закрытия федеральной трассы "Сибирь", сообщает пресс-служба ЦВО.
"Около трех тонн питьевой воды раздали военные людям, которые проживают в собственных автомобилях при въезде на закрытую федеральную трассу "Сибирь", которая оказалась в зоне потопления из-за повышения уровня воды в реке Ия. Кроме того, военнослужащими военной полиции Центрального военного округа проводится оповещение о месте нахождения медицинского пункта для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с повышением уровня воды на реке Ия в Тулуне с 00.30 мск 30 июля перекрыта трасса Р-255 "Сибирь" для всех видов транспорта с 1491 по 1494 километра в обоих направлениях.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. Из-за подъема уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский районы.
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