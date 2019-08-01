Финский эксперт объяснил визовое ужесточение для россиян нуждами разведки

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Финский правозащитник Йохан Бекман в разговоре с Финский правозащитник Йохан Бекман в разговоре с "360" выразил мнение, что решение Финляндии ужесточить требования к визам для россиян является политическим.

По его словам, одной из причин могла стать попытка получить доступ к данным российских туристов.

"В данной ситуации каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье. Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет". Йохан Бекман

Кроме того, изменение правил может быть связано с призывами партии "Истинные финны", а также с антироссийской агитацией в стране.

При этом правозащитник подчеркнул, что Москва, наоборот, упрощает систему въезда для финнов, которые с удовольствием посещают Санкт-Петербург, Выборг и Карелию.

Ранее стало известно, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у граждан России при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, согласно директивам Евросоюза.

В соответствии с нынешними правилами, при подаче на финскую шенгенскую визу россияне должны предоставить заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, а также копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.