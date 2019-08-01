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РИА Новости

Финский эксперт объяснил визовое ужесточение для россиян нуждами разведки

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Финский правозащитник Йохан Бекман в разговоре с "360" выразил мнение, что решение Финляндии ужесточить требования к визам для россиян является политическим.
По его словам, одной из причин могла стать попытка получить доступ к данным российских туристов.
"В данной ситуации каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье. Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет".
Йохан Бекман
Кроме того, изменение правил может быть связано с призывами партии "Истинные финны", а также с антироссийской агитацией в стране.
При этом правозащитник подчеркнул, что Москва, наоборот, упрощает систему въезда для финнов, которые с удовольствием посещают Санкт-Петербург, Выборг и Карелию.
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Отказали в "шенгене": главные ошибки в документах на визу
Ранее стало известно, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у граждан России при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, согласно директивам Евросоюза.
В соответствии с нынешними правилами, при подаче на финскую шенгенскую визу россияне должны предоставить заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, а также копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения новых требований к документам число заявлений от россиян не сократится.
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