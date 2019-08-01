Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T17:23Z
https://ria.ru/20190801/1557086251.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Штутгарте гражданин Сирии зарезал на улице соседа

Вчера, 17:23
5196
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гражданин Сирии зарезал своего соседа по квартире похожим на меч предметом на улице немецкого Штутгарта, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в среду вечером. Зарегистрированный в Германии 28-летний гражданин Сирии во время ссоры на улице напал на своего 36-летнего соседа, очевидцы вызвали полицию. Несмотря на экстренную помощь, мужчина скончался. Подозреваемый пытался скрыться на велосипеде, но его задержали. Следователи установили, что преступник и жертва были знакомы и проживали в одной квартире.
Мотив преступления пока неизвестен. В четверг подозреваемый должен предстать перед судьей. Полиция не сообщает другой информации о жертве, но таблоид Bild со ссылкой на собственные сведения сообщает, что погибший был казахстанским немцем.
Эмблема на форме сотрудника полиции
4 июля, 15:39
В Татарстане водитель автобуса зарезал женщину-диспетчера
5714328
Обсудить 1
ГерманияСирияВ мире
Рекомендуем
Восход на Белом море в Беломорском районе Республики Карелия
В Белом море пропали десять туристов-байдарочников из Петербурга
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
КамАЗ и Порше
Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ
Лента
новостей
Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос Марии Захаровой
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Зубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
Пляжный отдых в Москве
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния