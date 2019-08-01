В Штутгарте гражданин Сирии зарезал на улице соседа

Инцидент произошел в среду вечером. Зарегистрированный в Германии 28-летний гражданин Сирии во время ссоры на улице напал на своего 36-летнего соседа, очевидцы вызвали полицию. Несмотря на экстренную помощь, мужчина скончался. Подозреваемый пытался скрыться на велосипеде, но его задержали. Следователи установили, что преступник и жертва были знакомы и проживали в одной квартире.