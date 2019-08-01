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РИА Новости
Тамбовская область

В Мичуринске Тамбовской области в 2020 году откроется новый спорткомплекс

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники фитнес-тренировки
Участники фитнес-тренировки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАМБОВ, 1 авг – РИА Новости. Новый физкультурно-спортивный комплекс стоимостью около 99 миллионов рублей будет построен в Мичуринске Тамбовской области, ввести объект в строй планируется в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, к строительству ФОКа в Мичуринске планируют приступить в ближайшее время. Он появится в рамках реализации федерального (регионального) национального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Проект спортсооружения уже готов, осталось определиться с подрядчиком.

"Губернатор Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт - темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Поэтому на Тамбовщине большое внимание уделяется созданию современной спортивной инфраструктуры, в том числе, и в рамках реализации национальных проектов. Физкультурно-оздоровительный комплекс дополнит существующую инфраструктуру стадиона "Олимп". Здесь будет создан целый комплекс для занятий различными видами спорта", - приводит пресс-служба слова начальника управления по физической культуре и спорту области Михаила Белоусова.

Он уточнил, что в ФОКе будет оборудован универсальный спортивный зал площадью 42х24 метра для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Здесь появится зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медицинский пункт. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения.
В пресс-службе добавили, что на 2020 год запланировано проведение реконструкции и самого стадиона "Олимп" в Мичуринске.
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