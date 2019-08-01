Мемуары Сноудена появятся в продаже в 20 странах мира 17 сентября

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Издательство Macmillan Publishers 17 сентября выпустит книгу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, в которой он "рассказывает историю своей жизни", купить издание можно будет в 20 странах мира.

"Мемуары Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record) будут изданы во всем мире издательством Macmillan Publishers 17 сентября 2019 года", - говорится в сообщении издательства на его странице в Facebook

So I just completed an international conspiracy across twenty countries, and somehow the secret never leaked. On Constitution Day, the result will be on shelves worldwide. https://t.co/qH7W1V89px — Edward Snowden (@Snowden) 1 августа 2019 г.

Как говорится в описании книги на сайте издательства, "Эдвард Сноуден, человек, который рисковал всем, чтобы раскрыть правительственную систему США массовой слежки, в первый раз в жизни рассказывает историю своей жизни, в том числе о том, как он помог построить эту систему и что пробудило его попытаться ее разрушить". Книга, в частности, появится в магазинах США, Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР. Сделать предварительный заказ "Личного дела" можно на сайте издательства.

"Итак, я довел до конца международный заговор в 20 странах, и каким-то образом секрет не был раскрыт. В День Конституции (США) результат появится на книжных полках во всем мире", - написал Сноуден в своем Twitter

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.