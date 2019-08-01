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РИА Новости
Тверская область

Глава Тверской области опроверг информацию о переходе в Рослесхоз

Вчера, 17:18
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© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Губернатор Тверской области Игорь Руденя опроверг появившуюся в соцсетях информацию о своем переходе в Рослесхоз, подчеркнув, что намерен возглавлять регион минимум до 2021 года, когда истекает срок его полномочий.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Руденя намерен уйти работать в министерство природных ресурсов и экологии РФ, возглавить Рослесхоз.
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"В 2016 году мы определились, что работаем до 2021 года, полномочия подтверждены нашим народом", - заявил Руденя РИА Новости.
По его словам, ему известны авторы слухов о его уходе. "При наведении порядка, реализации многих задач, поставленных президентом, возникают определенные люди, которые хотели бы сохранить все, как прежде. Мы прекрасно понимаем, что как прежде быть не может. Должен быть порядок, должен быть рост экономический, развитие региона", - отметил губернатор.
Руденя подчеркнул, что регион равняется на экономику соседних Москвы и Московской области. "До 2021 года, надеюсь, что еще покажем позитивные результаты развития региона. Выполняем задачи, поставленные президентом, реализуем нацпроекты", - сказал он.
Второго марта 2016 года Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области. В сентябре того же года он выиграл выборы главы региона, набрав 72,1% голосов избирателей.
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Тверская областьИгорь РуденяПолитика
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