Глава Тверской области опроверг информацию о переходе в Рослесхоз

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Губернатор Тверской области Игорь Руденя опроверг появившуюся в соцсетях информацию о своем переходе в Рослесхоз, подчеркнув, что намерен возглавлять регион минимум до 2021 года, когда истекает срок его полномочий.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Руденя намерен уйти работать в министерство природных ресурсов и экологии РФ, возглавить Рослесхоз.

"В 2016 году мы определились, что работаем до 2021 года, полномочия подтверждены нашим народом", - заявил Руденя РИА Новости.

По его словам, ему известны авторы слухов о его уходе. "При наведении порядка, реализации многих задач, поставленных президентом, возникают определенные люди, которые хотели бы сохранить все, как прежде. Мы прекрасно понимаем, что как прежде быть не может. Должен быть порядок, должен быть рост экономический, развитие региона", - отметил губернатор.

Руденя подчеркнул, что регион равняется на экономику соседних Москвы и Московской области. "До 2021 года, надеюсь, что еще покажем позитивные результаты развития региона. Выполняем задачи, поставленные президентом, реализуем нацпроекты", - сказал он.