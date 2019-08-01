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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане возобновились переговоры военных и оппозиции, сообщили СМИ

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 1 авг - РИА Новости. Переговоры переходного военного совета и политической оппозиции по конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода, возобновились в Хартуме, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Переговоры возобновились после завершения работы совместной технической комиссии, которая согласовывала текст документа.
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Ранее посредник от Африканского союза Мухаммед аль-Хасан Лабат, участвующий в процессе переговоров, призвал стороны поторопиться с достижением соглашения по конституционной декларации. Военные и гражданская оппозиция в Судане 18 июля парафировали политическое соглашение, подразумевающее создание правящего Верховного совета, который будет высшим органом исполнительной власти на переходный период в три года.
В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. В ходе последовавших переговоров между суданской оппозицией и повстанческими вооруженными движениями, действующими в Дарфуре и некоторых других регионах страны, было достигнуто соглашение, что два места из зарезервированных для гражданских сил пяти займут представители повстанцев.
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Согласно политическому соглашению, также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные. Документ не разграничивает полномочия правительства и совета. Окончательно все это должно быть прописано в конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на трехлетний переходный период. Текст декларации пока не опубликован, переговоры по ней затягиваются.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты.
В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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