Соцучреждения Ленобласти получили 18 микроавтобусов в рамках нацпроекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал областным социальным учреждениям 18 новых микроавтобусов, купленных по национальному проекту "Демография".
Торжественная церемония вручения ключей от новых Ford Transit руководителям социальных учреждений прошла в четверг у здания администрации Ленинградской области.
Как отметил глава региона, уже в сентябре начнется централизованная развозка пожилых ленинградцев, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения. Таким образом, старшее поколение Ленобласти сможет пройти диспансеризацию и профессиональный осмотр отдельных специалистов.
"Мы успешно реализуем нацпроект "Демография". За счет федеральных и областных средств переоснащаем медучреждения и обеспечиваем доступность медицинской помощи. Учитывая, что у нас есть социальное такси, передвижные амбулатории, скорые, микроавтобусы для мультидисциплинарных бригад - это серьезная мобильная группировка, которая целенаправленно работает на достижение цели нацпроекта — увеличения продолжительности жизни в регионе", - сказал Дрозденко.
По словам губернатора, в настоящее время комитеты по здравоохранению и соцзащите населения Ленинградской области разрабатывают график развозки пожилых граждан в каждом районе.