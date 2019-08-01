Соцучреждения Ленобласти получили 18 микроавтобусов в рамках нацпроекта

"Мы успешно реализуем нацпроект "Демография". За счет федеральных и областных средств переоснащаем медучреждения и обеспечиваем доступность медицинской помощи. Учитывая, что у нас есть социальное такси, передвижные амбулатории, скорые, микроавтобусы для мультидисциплинарных бригад - это серьезная мобильная группировка, которая целенаправленно работает на достижение цели нацпроекта — увеличения продолжительности жизни в регионе", - сказал Дрозденко.