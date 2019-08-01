Выход США из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией, заявили в МИД

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. День выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) войдет в историю с негативной коннотацией, эта инициатива Соединенных Штатов является антипримером решения сложных вопросов в мире и шагом по уничтожению атмосферы доверия, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.

"Это антипример того, как сегодня в мире должны решаться сложные вопросы. Вместо наличия инструмента снятия озабоченности мы видим его уничтожение. Вместо создания атмосферы доверия, которая бы была нацелена на придание миру большей стабильности и безопасности, мы видим шаги ровно в противоположном направлении", - сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в четверг.

"Я могу с уверенностью сказать… это момент исторический, к сожалению, с негативной коннотацией завтрашний день войдет в историю, увы", - добавила дипломат.

Она напомнила, что Россия изначально говорила о том, что выход из ДРСМД - "это исключительно инициатива США". "Мы говорили о том, что это серьезная ошибка Вашингтона со всех точек зрения и давали не один шанс для того, чтобы все-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте. Мы говорили о том, что если озабоченности по каким-либо аспектам данного соглашения имеются, мы готовы на них отвечать. Мы проводили не одно мероприятие – не только информационного или разъяснительного плана, это были практические встречи с участием наших военных экспертов, специалистов, которые были готовы дать разъяснения по всем интересующим вопросам, в том числе с демонстрацией объектов, которые вызвали озабоченность у партнеров", - сказала Захарова. США ответили на это "полным нежеланием" участвовать в этом обсуждении или в подобного рода мероприятиях.

"Мы увидели, наоборот, агрессивное желание не допустить участия кого бы то ни было из собственных партнеров – партнеров США – в любых разъясняющих мероприятиях, которые призваны найти общую почву для обсуждения этой темы. Была агрессивная информационная кампания в самих США, переворачивающая все с ног на голову, обвиняющую Россию, которая чуть ли не в первую очередь вышла из этого соглашения", - отметила официальный представитель МИД РФ.