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РИА Новости

Выход США из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией, заявили в МИД

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. День выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) войдет в историю с негативной коннотацией, эта инициатива Соединенных Штатов является антипримером решения сложных вопросов в мире и шагом по уничтожению атмосферы доверия, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.
"Это антипример того, как сегодня в мире должны решаться сложные вопросы. Вместо наличия инструмента снятия озабоченности мы видим его уничтожение. Вместо создания атмосферы доверия, которая бы была нацелена на придание миру большей стабильности и безопасности, мы видим шаги ровно в противоположном направлении", - сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в четверг.
"Я могу с уверенностью сказать… это момент исторический, к сожалению, с негативной коннотацией завтрашний день войдет в историю, увы", - добавила дипломат.
Она напомнила, что Россия изначально говорила о том, что выход из ДРСМД - "это исключительно инициатива США". "Мы говорили о том, что это серьезная ошибка Вашингтона со всех точек зрения и давали не один шанс для того, чтобы все-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте. Мы говорили о том, что если озабоченности по каким-либо аспектам данного соглашения имеются, мы готовы на них отвечать. Мы проводили не одно мероприятие – не только информационного или разъяснительного плана, это были практические встречи с участием наших военных экспертов, специалистов, которые были готовы дать разъяснения по всем интересующим вопросам, в том числе с демонстрацией объектов, которые вызвали озабоченность у партнеров", - сказала Захарова. США ответили на это "полным нежеланием" участвовать в этом обсуждении или в подобного рода мероприятиях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
31 июля, 18:37
Как "ответит" НАТО на распад ДРСМД? Мнение политолога Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Североатлантического альянса к распаду ДРСМД. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал это заявление.
"Мы увидели, наоборот, агрессивное желание не допустить участия кого бы то ни было из собственных партнеров – партнеров США – в любых разъясняющих мероприятиях, которые призваны найти общую почву для обсуждения этой темы. Была агрессивная информационная кампания в самих США, переворачивающая все с ног на голову, обвиняющую Россию, которая чуть ли не в первую очередь вышла из этого соглашения", - отметила официальный представитель МИД РФ.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМария ЗахароваМИД РФРоссияСШАВ мире
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