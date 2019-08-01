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РИА Новости

Опрос показал отношение немцев к размещению американских ракет в Германии

Вчера, 17:04
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство граждан Германии выступают против размещения на территории страны американского ядерного оружия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Kantar для природоохранной организации Greenpeace.
Как показал опрос, запрет размещения в Германии ядерного оружия США поддерживают 86% немцев. Против такого запрета выступают всего 8% граждан ФРГ. При этом за уничтожение ядерного арсенала во всем мире высказались 82% участников опроса.
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"Результаты опроса являются четким требованием к федеральному правительству не размещать на территории Германии ядерные ракеты средней дальности", - заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.
Опрос также свидетельствует о том, что истечение 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией вызывает беспокойство у 56% граждан ФРГ.
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Опрос проводился в период с 18 по 23 июля, в нем приняли участие более тысячи человек.
Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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