Опрос показал отношение немцев к размещению американских ракет в Германии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство граждан Германии выступают против размещения на территории страны американского ядерного оружия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Kantar для природоохранной организации Greenpeace.

Как показал опрос, запрет размещения в Германии ядерного оружия США поддерживают 86% немцев. Против такого запрета выступают всего 8% граждан ФРГ. При этом за уничтожение ядерного арсенала во всем мире высказались 82% участников опроса.

"Результаты опроса являются четким требованием к федеральному правительству не размещать на территории Германии ядерные ракеты средней дальности", - заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.

Опрос также свидетельствует о том, что истечение 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией вызывает беспокойство у 56% граждан ФРГ.

Опрос проводился в период с 18 по 23 июля, в нем приняли участие более тысячи человек.