Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов перенести в Россию серверы и базы данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Сейчас базы данных, которые использует большинство систем оформления воздушных перевозок, находятся в основном на территории иностранных государств. В июле прошлого года Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования билетов, предусматривающий, в частности, перенос этих баз в Россию с 1 января 2020 года. По мнению ведомства, это обеспечит суверенитет при выполнении внутренних рейсов и защиту персональных данных пассажиров.

Предполагается, что перенос будет проходить поэтапно и, по словам замминистра транспорта Александра Юрчика, завершится к 2022 году.

Речь идет, в частности, об американской системе Sabre, которой пользуется "Аэрофлот", испанской Amadeus, на которую в прошлом году перешел второй по величине российский перевозчик S7, Horizon от SITA и других. При этом есть и отечественные системы онлайн-бронирования — "Сирена-Трэвел", которую используют "ЮТэйр" и региональные перевозчики, и Национальная система бронирования "Ростеха".