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РИА Новости

Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития Забайкальского края в городе Чита. 1 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития Забайкальского края в городе Чита. 1 августа 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов перенести в Россию серверы и базы данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
Сейчас базы данных, которые использует большинство систем оформления воздушных перевозок, находятся в основном на территории иностранных государств. В июле прошлого года Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования билетов, предусматривающий, в частности, перенос этих баз в Россию с 1 января 2020 года. По мнению ведомства, это обеспечит суверенитет при выполнении внутренних рейсов и защиту персональных данных пассажиров.
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
23 октября 2018, 14:52
Разработчик НСБ прокомментировал перенос серверов бронирования авиабилетов
Предполагается, что перенос будет проходить поэтапно и, по словам замминистра транспорта Александра Юрчика, завершится к 2022 году.
Речь идет, в частности, об американской системе Sabre, которой пользуется "Аэрофлот", испанской Amadeus, на которую в прошлом году перешел второй по величине российский перевозчик S7, Horizon от SITA и других. При этом есть и отечественные системы онлайн-бронирования — "Сирена-Трэвел", которую используют "ЮТэйр" и региональные перевозчики, и Национальная система бронирования "Ростеха".
Sabre, в частности, еще в прошлом году заявляла, что согласна перенести свои серверы в Россию. Планируется, что для этого будет создано совместное с "Аэрофлотом" предприятие, контрольным пакетом которого будет владеть российский партнер.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмДмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Интересно,чем же занимаются всякие "ростехи" и прочие "сколкого", если не в состоянии создать даже программное обеспечение отечественной системы бронирования билетов?
1 августа, 17:32
Иван Добрый
1021006
пилят пилят, что еще делают миллиарды потратили на мед. базы только все и по сей день на бумаги
1 августа, 18:56
ЛЛЛех Лехыч
6000010
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