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РИА Новости

Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей

Вчера, 16:58
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© Фото предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Республики КрымНовые инкубаторы в перинатальном центре Крыма
Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Республики Крым
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. За первый месяц использования новых инкубаторов в республиканском перинатальном центре спасено 20 младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Об этом сообщил главный внештатный специалист – неонатолог министерства здравоохранения Республики Крым Александр Сидоров.
Шесть инкубаторов были поставлены в медучреждение в июне 2019 года.
Часть новорожденных после полученного курса интенсивной терапии с применением нового оборудования уже переведена в отделение патологии новорожденных. Младенцы самостоятельно дышат, кормятся молоком, продолжается их выхаживание на совместном пребывании с матерями. В каждом из 20 случаев выхаживания детей с критической массой тела речь идет о спасении их жизни.
Инкубаторы, закупленные за счет средств ОМС и государственной программы "Родовой сертификат", поддерживают все необходимые параметры микроокружения: температуру и влажность, низкий уровень шума, достаточную освещенность при выполнении манипуляций. Регуляция происходит по показаниям температуры кожи ребенка. Встроенные в инкубатор весы позволяют проводить ежедневное взвешивание, не вынимая ребенка. Благодаря отсеку для рентгеновской кассеты можно проводить необходимое обследование. Приобретение высокотехнологичного оборудования способствует постоянному совершенствованию качества оказания медпомощи новорожденным.
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КрымОбщество
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