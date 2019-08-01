Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. За первый месяц использования новых инкубаторов в республиканском перинатальном центре спасено 20 младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Об этом сообщил главный внештатный специалист – неонатолог министерства здравоохранения Республики Крым Александр Сидоров.

Шесть инкубаторов были поставлены в медучреждение в июне 2019 года.

Часть новорожденных после полученного курса интенсивной терапии с применением нового оборудования уже переведена в отделение патологии новорожденных. Младенцы самостоятельно дышат, кормятся молоком, продолжается их выхаживание на совместном пребывании с матерями. В каждом из 20 случаев выхаживания детей с критической массой тела речь идет о спасении их жизни.