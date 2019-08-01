Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T16:52Z
https://ria.ru/20190801/1557084764.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155708/52/1557085247_0:0:1301:731_1036x0_80_0_0_5c008522606107a960a47982e4db5500.png
РИА Новости

Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

Вчера, 16:52
16202
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Зеленограде водитель КамАЗа голыми руками смог остановить свой грузовик, неожиданно покатившийся на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал zelenogram.
На кадрах видно, как КамАЗ едет вперед, а находившийся в кузове водитель выпрыгивает и пытается залезть в кабину. Потерпев неудачу, мужчина вцепился руками в грузовик и уперся ногами в землю.
Удивительно, но грузовая машина останавилась в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей, в том числе Porsche.
"Кажется, в нашем городе появился новый человек-паук", — прокомментировали видео жители Зеленограда.
744614236
Обсудить 1
Авто
Рекомендуем
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
РИА
Новости
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Кадр из сериала Игра престолов
Сценарий финальной серии "Игры престолов" стал общедоступным
Лента
новостей
Полутораметровый питон пролез в квартиру к пермякам через унитаз
Жители Перми обнаружили в туалете полутораметрового питона
Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири
Зубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Логотип компании Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Котята азиатских леопардовых кошек, изъятые на таможне в Москве
В фонде защиты животных рассказали о состоянии изъятых леопардовых котят
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
Лента новостейМолния