Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Зеленограде водитель КамАЗа голыми руками смог остановить свой грузовик, неожиданно покатившийся на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал zelenogram.
На кадрах видно, как КамАЗ едет вперед, а находившийся в кузове водитель выпрыгивает и пытается залезть в кабину. Потерпев неудачу, мужчина вцепился руками в грузовик и уперся ногами в землю.
Удивительно, но грузовая машина останавилась в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей, в том числе Porsche.
"Кажется, в нашем городе появился новый человек-паук", — прокомментировали видео жители Зеленограда.