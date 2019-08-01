В Мособлизбиркоме рассказали о нарушениях при подаче кандидатами документов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ряд недобросовестных кандидатов в Подмосковье, где пройдут выборы в советы депутатов, пытаются давить на территориальные избиркомы, требуя по сути нарушить избирательное законодательство, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В единый день голосования 8 сентября в 31 подмосковном муниципалитете пройдут выборы в советы депутатов, из них в 27 - основные выборы, в четырех - довыборы.

"К сожалению, фиксируем снижение правовой подготовки у политических партий, потому что очень много документов, которые мы видим в территориальных избирательных комиссиях, они, мягко говоря, не соответствуют действующему законодательству", - сказал Березкин журналистам, отметив, что Мособлизбирком предоставлял партиям возможность проверить документы заранее.

По его словам, среди нарушений при подаче документов - предоставление кандидатами поддельных дипломов о высшем образовании, непредоставление документов для выдвижения, выдвижение от партии кандидатов, у которых не истек десятилетний срок после погашения судимости за тяжкое преступление.