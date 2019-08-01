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РИА Новости

В Мособлизбиркоме рассказали о нарушениях при подаче кандидатами документов

Вчера, 16:45
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ряд недобросовестных кандидатов в Подмосковье, где пройдут выборы в советы депутатов, пытаются давить на территориальные избиркомы, требуя по сути нарушить избирательное законодательство, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
В единый день голосования 8 сентября в 31 подмосковном муниципалитете пройдут выборы в советы депутатов, из них в 27 - основные выборы, в четырех - довыборы.
"К сожалению, фиксируем снижение правовой подготовки у политических партий, потому что очень много документов, которые мы видим в территориальных избирательных комиссиях, они, мягко говоря, не соответствуют действующему законодательству", - сказал Березкин журналистам, отметив, что Мособлизбирком предоставлял партиям возможность проверить документы заранее.
По его словам, среди нарушений при подаче документов - предоставление кандидатами поддельных дипломов о высшем образовании, непредоставление документов для выдвижения, выдвижение от партии кандидатов, у которых не истек десятилетний срок после погашения судимости за тяжкое преступление.
"Давление, которое сейчас оказывается на избирательную систему со стороны недобросовестных кандидатов, нацелено на то, чтобы побудить ТИКи совершать незаконные действия... Основная претензия к ним, что они нас провоцируют на нарушение закона", - заявил Березкин, напомнив, что соблюдение избирательного законодательства является основной задачей Мособлизбиркома.
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