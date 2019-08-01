В фонде защиты животных рассказали о состоянии изъятых леопардовых котят

"Котята были больны, они лечатся. Они не совсем пришли к нам здоровыми, так как при перевозе им скорее всего вкололи какое-то лекарство, которое сказалось на их здоровье. Таможенный врач при осмотре животных сказал, что они нездоровы, нам тоже так показалось, поэтому мы их лечим", - сообщила Тараскина.