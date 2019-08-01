В фонде защиты животных рассказали о состоянии изъятых леопардовых котят

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты благотворительного фонда защиты животных "БИМ", куда временно были доставлены котята азиатских леопардовых кошек, проводят их лечение, сообщила РИА Новости президент благотворительного фонда Дарья Тараскина.
Ранее таможенной службой аэропорта Внуково были изъяты шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Таможенники обнаружили их в багаже у гражданина России, прилетевшего из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Возраст котят – от двух до четырех месяцев.
"Котята были больны, они лечатся. Они не совсем пришли к нам здоровыми, так как при перевозе им скорее всего вкололи какое-то лекарство, которое сказалось на их здоровье. Таможенный врач при осмотре животных сказал, что они нездоровы, нам тоже так показалось, поэтому мы их лечим", - сообщила Тараскина.
По словам президента фонда, котята были доставлены в фонд не в четверг и их дальнейшей судьбой будет заниматься государство.