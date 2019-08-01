В Смоленской области грибник попал в больницу после нападения медведя

ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Грибник из Смоленской области был госпитализирован после того, как на него в лесу напал медведь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информацию о происшествии возле деревни Коханы Рославльского района со ссылкой на полученные из социальной сети данные опубликовало вечером в четверг интернет-издание Readovka67

"Сегодня экстренные службы получили из Рославльской ЦРБ информацию о том, что к ним поступил пациент 1985 года рождения. Он собирал в лесу грибы, и на него напал медведь", - сказал собеседник агентства.