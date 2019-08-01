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РИА Новости

В Смоленской области грибник попал в больницу после нападения медведя

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖительница Новгородской области собирает грибы в лесу
Жительница Новгородской области собирает грибы в лесу
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Грибник из Смоленской области был госпитализирован после того, как на него в лесу напал медведь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информацию о происшествии возле деревни Коханы Рославльского района со ссылкой на полученные из социальной сети данные опубликовало вечером в четверг интернет-издание Readovka67.
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"Сегодня экстренные службы получили из Рославльской ЦРБ информацию о том, что к ним поступил пациент 1985 года рождения. Он собирал в лесу грибы, и на него напал медведь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у пострадавшего диагностированы открытые переломы левой руки, кусаные раны головы и ног. Мужчину прооперировали, он находится в травматологическом отделении.
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Рославльский районСмоленская областьПроисшествия
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