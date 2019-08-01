В Абхазии ожидают, что открытие аэропорта привлечет иностранных туристов

СУХУМ, 1 авг - РИА Новости. Открытие международного сообщения в аэропорту Сухума привлечет в Абхазию туристов не только из России и других стран постсоветского пространства, но и из дальнего зарубежья, считает заместитель министра по курортам и туризму республики Астамур Барциц.
"Открытие аэропорта будет способствовать увеличению посещения Абхазии именно интуристами, которые не знают, что такое Абхазия. Мы для них откроем республику. У нас подготовлены экскурсоводы, которые говорят на английском, немецком, французском языках", - рассказал Барциц РИА Новости.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет воздушной гавани принимать практически все типы гражданских самолетов.
Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт будет восстановлен для международного авиасообщения. Позднее МИД Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из столицы Абхазии противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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