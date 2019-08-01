В Абхазии ожидают, что открытие аэропорта привлечет иностранных туристов

СУХУМ, 1 авг - РИА Новости. Открытие международного сообщения в аэропорту Сухума привлечет в Абхазию туристов не только из России и других стран постсоветского пространства, но и из дальнего зарубежья, считает заместитель министра по курортам и туризму республики Астамур Барциц.

"Открытие аэропорта будет способствовать увеличению посещения Абхазии именно интуристами, которые не знают, что такое Абхазия. Мы для них откроем республику. У нас подготовлены экскурсоводы, которые говорят на английском, немецком, французском языках", - рассказал Барциц РИА Новости.

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет воздушной гавани принимать практически все типы гражданских самолетов.

Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт будет восстановлен для международного авиасообщения. Позднее МИД Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из столицы Абхазии противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.