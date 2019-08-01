Китай разрешил импорт российского ячменя

ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Китай дал разрешение на ввоз ячменя из России, следует из сообщения главного таможенного управления КНР.
"Согласно протоколу о фитосанитарных требованиях к ввозу российского ячменя, подписанного между главным таможенным управлением КНР и Федеральным агентством по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ, начиная с момента публикации настоящего оповещения разрешить импорт российского ячменя, соответствующего требованиям", - говорится в опубликованном заявлении.
29 июля, 05:18Китай разрешил поставки сои из всех российских регионов
Документ датирован 29 июля.
В июне этого года Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, были подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю.