Китай разрешил импорт российского ячменя

ПЕКИН, 1 авг - РИА Новости. Китай дал разрешение на ввоз ячменя из России, следует из сообщения главного таможенного управления КНР.

"Согласно протоколу о фитосанитарных требованиях к ввозу российского ячменя, подписанного между главным таможенным управлением КНР и Федеральным агентством по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ, начиная с момента публикации настоящего оповещения разрешить импорт российского ячменя, соответствующего требованиям", - говорится в опубликованном заявлении.

Документ датирован 29 июля.