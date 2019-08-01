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РИА Новости

В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев выразил благодарность американским коллегам за предложение об оказании помощи в тушении сибирских пожаров, а также напомнил, что в регионе уже создана мощная российская авиагруппировка для борьбы со стихией.
С предложением помочь выступил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил "за столь внимательное отношение" и заявил, что Россия "при необходимости воспользуется" этим предложением. В МИД РФ расценили предложение Трампа как шаг к восстановлению диалога.

"Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами", - процитировали Соловьева в пресс-службе МЧС РФ.

Он отметил, что предложить помощь - это "обычная мировая практика", в том числе в отношениях России и США.
"Так, в 2000, 2003 и 2011 годах российские спасатели предложили свою помощь в ликвидации пожаров в Нью-Мексико, а в 2005, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах — в тушении пожаров в Калифорнии. В 2005 году американская сторона приняла помощь от России при ликвидации последствий урагана Катрина, за океан были направлены четыре самолета Ил-76. А в 2012 году два Ил-76 доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана Сэнди", - рассказал Соловьев.
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Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСРоссияСШАВ мире
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