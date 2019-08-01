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РИА Новости

Ученые заявили, что выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки объединились

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК , 1 авг - РИА Новости. Косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье, которых выпустили в Охотском море в июне и июле, предположительно, объединились, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. В четверг к месту выпуска на машинах отправили еще трех косаток.
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
30 июля, 06:10
Экологи опасаются за судьбу самой маленькой косатки из "китовой тюрьмы"
"Прошлые два выпуска завершились благополучно. Ученые продолжают отслеживать перемещение животных с помощью спутниковых меток. Однако было обнаружено, что даже животные, прожившие бок о бок год, необязательно держатся вместе. Молодая самка из предыдущего выпуска сейчас путешествует отдельно от своих старших товарищей", - сказал собеседник.
По его словам, было трудно рассчитывать, что животные, жившие в разных вольерах и не видевшие друг друга, в дикой природе соберутся в одну группу, тем более что и изначально они были из разных семей.
"Тем не менее, животные из первого и второго выпуска в настоящее время держатся в непосредственной близости друг от друга и двигаются синхронно, что позволяет предположить, что они объединились", - добавил собеседник.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Выпуск белух из китовой тюрьмы
29 июля, 16:30
Ученые опубликовали видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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GreenpeaceВладивостокРоссияОбщество
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