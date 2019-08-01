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РИА Новости

Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде, считают в МИД

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сообщения британской прессы о создании специализированных войсковых подразделений для наступательных военных действий в информационном пространстве - это признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
Захарова заявила, что МИД обратил внимание на публикации в британских газетах Daily Telegraph и Times. В них "содержались отсылки к заявлениям военных Соединенного Королевства о создании специализированных войсковых подразделений для осуществления наступательных военных действий в информационном пространстве… В качестве обоснований этих мер приводится необходимость отражения в том числе мнимых угроз со стороны России", - сказала Захарова. По данным Times, подразделения "будут проводить кибератаки и распространять дезинформацию".
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"Это фактическое признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде", - заявила представитель МИД РФ.
По ее словам, "особая ирония в том, что не прошло и месяца с момента организации британским внешнеполитическим ведомством так называемой Глобальной конференции по свободе СМИ, где британские власти обнажили свои истинные намерения – манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде".
"Мы эту тему просто так не оставим, сегодня и наше посольство в Великобритании отметится своим комментарием", - заверила Захарова.
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Мария ЗахароваМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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