По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тысяч человек, а четверо из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство, - это дети в возрасте до 15 лет.

"В последние годы на большинстве территории РФ отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству, появляются новые очаги в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией", - говорится в сообщении.

Насыпать в открытую рану горсть пороха и поджечь либо ввести в нее длинную раскаленную иглу. Так "лечили" от бешенства до тех пор, пока французский ученый Луи Пастер не нашел вакцину против смертельной болезни. Первое успешное испытание прошло 6 июля 1885 года.

Как кролик человечество от бешенства спас Насыпать в открытую рану горсть пороха и поджечь либо ввести в нее длинную раскаленную иглу. Так "лечили" от бешенства до тех пор, пока французский ученый Луи Пастер не нашел вакцину против смертельной болезни. Первое успешное испытание прошло 6 июля 1885 года.

В ведомстве уточнили, что ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных, составляет около 400-450 тысяч человек, из которых более половины нуждаются в проведении антирабического лечения (противовирусная вакцинация) и более 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин. За шесть месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратились более 198 тысяч человек, в том числе более 53 тысяч детей до 14 лет.