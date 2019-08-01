Роспотребнадзор отметил ухудшение ситуации с заражением бешенством

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Риски заражения бешенством в России за последние годы не снизились, появляются новые очаги в дикой природе, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тысяч человек, а четверо из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство, - это дети в возрасте до 15 лет.
"В последние годы на большинстве территории РФ отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству, появляются новые очаги в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, среди диких животных активным переносчиком бешенства на территории России является лиса (80% случаев), также вирус переносит енотовидная собака (14%) и волки (1%). На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызунов, приходится 4-5% случаев.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают увеличение количества заболевших сельскохозяйственных животных в Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Липецкой областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия.
6 июля, 03:00Как кролик человечество от бешенства спасНасыпать в открытую рану горсть пороха и поджечь либо ввести в нее длинную раскаленную иглу. Так "лечили" от бешенства до тех пор, пока французский ученый Луи Пастер не нашел вакцину против смертельной болезни. Первое успешное испытание прошло 6 июля 1885 года.
В ведомстве уточнили, что ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных, составляет около 400-450 тысяч человек, из которых более половины нуждаются в проведении антирабического лечения (противовирусная вакцинация) и более 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин. За шесть месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратились более 198 тысяч человек, в том числе более 53 тысяч детей до 14 лет.