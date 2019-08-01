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РИА Новости

Тропический тайфун "Випа" обрушился на побережье Китая

Вчера, 16:28
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© REUTERS / Tyrone SiuЛюди во время ливня, вызванного тайфуном Випа в Гонконге
Люди во время ливня, вызванного тайфуном Випа в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тропический тайфун "Випа" вновь обрушился на побережье Китая и принес ливни и ветер в юго-восточную провинцию Гуандун, сообщило метеорологическое управление городского округа Чжаньцзян.
В ночь на четверг тайфун достиг побережья города Вэньчан островной провинции Хайнань.
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"Випа" достиг побережья Чжаньцзяна в 17.40 (12.40 мск), максимальные порывы ветра достигали 23 метров в секунду. По прогнозу, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью приблизительно 20 километров в час.
В Чжаньцзян тайфун принес сильные ливни и порывы ветра. Метеорологи призвали жителей быть осторожными.
Тайфун "Випа" зародился в конце июля. Ранее он затронул специальный административный район Гонконг. Гонконгская обсерватория объявила восьмой из 10 уровень тревоги, однако позже понизила до третьего, после того как тропический циклон направился в сторону провинции Гуандун. Тем не менее синоптики предупредили жителей района, что порывы ветра по-прежнему остаются очень сильными - до 62 километров в час.
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