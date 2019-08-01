Тропический тайфун "Випа" обрушился на побережье Китая

"Випа" достиг побережья Чжаньцзяна в 17.40 (12.40 мск), максимальные порывы ветра достигали 23 метров в секунду. По прогнозу, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью приблизительно 20 километров в час.

Тайфун "Випа" зародился в конце июля. Ранее он затронул специальный административный район Гонконг. Гонконгская обсерватория объявила восьмой из 10 уровень тревоги, однако позже понизила до третьего, после того как тропический циклон направился в сторону провинции Гуандун. Тем не менее синоптики предупредили жителей района, что порывы ветра по-прежнему остаются очень сильными - до 62 километров в час.