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РИА Новости

Астрономы НАСА открыли новую потенциально пригодную для жизни планету

Вчера, 16:27
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© NASA's Goddard Space Flight Center/Chris SmithПредполагаемый вид экзопланеты GJ 357 d
Предполагаемый вид экзопланеты GJ 357 d
© NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Астрономы НАСА при помощи телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружили несколько новых планет, одна из которых может быть пригодной для жизни, сообщается на сайте ведомства.
Экзопланета, получившая название GJ 357 d, расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца.
Год длится на планете 55,7 земных суток. Размер и масса планеты точно неизвестны. Предполагается, что она примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.

"Если у планеты плотная атмосфера, а для того, чтобы это определить, требуются дальнейшие исследования, она может удерживать достаточно тепла, чтобы нагреть планету и иметь на своей поверхности жидкую воду", — заявила сотрудница Института астрономии имени Макса Планка Диана Коссаковски.

Ученые рассчитывают в дальнейшем изучить планету более подробно.
Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в НАСА называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет". Его запустили в апреле 2018 года. Согласно задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований.
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