В Дагестане град повредил 700 домов и две школы

МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Около 700 домов, две школы и детский сад получили повреждения в результате дождя с градом в дагестанском селе в Доргели в Карабудахкентском районе республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате проведенного обследования было выяснено, что в селении Доргели имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы", - говорится в сообщении.